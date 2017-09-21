Referandum Öncesi Kritik Mgk Toplantısı

Kuzey Irak'ta Barzani yönetimi tarafından alınan bağımsızlık referandumu kararı öncesinde Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında...

Kuzey Irak'ta Barzani yönetimi tarafından alınan bağımsızlık referandumu kararı öncesinde Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kritik MGK toplantısında Irak'taki referandum kararı değerlendirilecek, referandum öncesi ve sonrasında atılacak adımlar masaya yatırılacak. Erbil Konsolosunun geri çağrılması, Habur kapısının kapatılması gibi olası yaptırımlar da masada olacak. Kerkük'te Peşmerge'nin Türkmenlere karşı bir müdahale girişimi olması durumunda Türkiye'nin müdahalesi de söz konusu olabilecek. Kritik MGK toplantısında alınacak tavsiye kararları hükümete iletilecek ve Bakanlar Kurulu da hemen MGK'nın ardından yapılacak.

Referandum sonrası olası askeri müdahale için ise TBMM cumartesi günü olağanüstü toplanacak. Meclisten çıkacak Irak tezkeresi, Türk askerinin Irak'a girmesi için yeterli olacak.