Referandum Startı Verildi

16 Nisan'da yapılacak olan Halk oylaması öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından start verildi. Cumhurbaşkanlığı referandum süreci Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın Ankara 19 Mayıs Stadında yapmış olduğu konuşma ile başladı.

On binlerce Ak Parti'ye gönül veren vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Referandum halk oylaması için toplandılar. Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Referandumu Halk Oylaması için 10 otobüs ve yaklaşık 500 kişi ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptı.

TAŞKESENLİOĞLU DAVULLA EŞLİK ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarını bitirip stattan ayrılmasının ardından Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı kendilerine ayrılan yerde kafilelerle birlikte oldu. Ak Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Erzurum kafilesinin bulunduğu alana geldiler. Çok neşeli geçen kafilede bir ilkler de yaşandı. Kafilelerin yanına gelerek davul zurna çalan ekiplerden birisinin boynunda davulu alarak çalmaya başlayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hünerini bir daha gösterdi. Kafilelerden büyük alkış aldı.

AYDEMİR; VİRA BİSMİLLAH

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Başbakanımızın başkanlığında, özel bir başlangıç yaptık. 16 Nisan için, Anayasa değişikliği için vira bismillah dedik. Her kez şahit oldu ki, Türkiye'nin hemen her tarafından, Erzurum'dan, Şırnak'tan, Amasya'dan, Hakkari'den Türkiye'mizin her cenahında 10 binlerce insan buraya akış yaptı. Kararlarını şimdiden ifade ettiler. 16 Nisan dada hiç beklenmedik bir oy oranına ulaşacağız, Anayasa değişikliği de kabul edilecek. Hedef olarak milletimizin çok daha ferah feza bir zeminde yaşamasını, refah içerisinde huzur içerisinde yaşamasını temin edeceğiz. Altını çizeceğim bir husus var. Bu Anayasa değişikliği ile ilgili şu anda bir cenah var ki canhıraş bir biçimde hayır için çabalıyor. PKK'nın sözde lider kadrosu her fırsatta yarenlerine, yakındakilerine özellikle talimatlar yağdırıyorlar. Amandır evet çıkmasın mutlaka hayır çıkmalıdır ki, yoksa bir biteriz. Bütün terör örgütleri şu anda endişe içerisindeler. Eğer Anayasa değişip Cumhurbaşkanlığı sistemine evrilirsek onların artık hayat hakkı kalmayacak. Bunu milletimiz görüyor ve biliyor. Öbür cenahta Vatan severler, ya vatan severlerle beraber olacaklar, yada PKK ve FETÖ gibi bölücü ve yıkıcı vatan hainleri ile beraber olacaklar ) milletimiz zaten bu iki çizgiyi çok net gördüğü için, bu gün işte o onbinler o yüzden akmıştır. Buraya gelemeyenler bulundukları mahalde ve televizyonlarının başında bu heyecana ve coşkuya ortak oldular. BİSMİLLAH DEDİK. İnşallah daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İL BAŞKANI ÖZ; KÖY KÖY, EV EV GEZİLECEK

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de Cumhurbaşkanlığı Referandum halk oylaması ile ilgili düşüncelerini paylaştı. 25 Şubat organizasyonunun çok coşkulu geçtiğine vurgu yapan Öz, "Erzurum'dan da 10 otobüs ve yaklaşık 500 kişi gelmişlerdi. Hakikaten beklediğimizin üzerinde. Türkiye genelinde de büyük bir ilgi vardı. Sayın Başbakanımızı da, seçime inanmış, kazanmaya konsantre olmuş bir şekilde gördüm. Teşkilat olarak ve Ak Partili arkadaşlarımız ile beraber adeta yenilendik. Çok hoş bir hava ve atmosfer vardı. Yeni Anayasa'nın getirdiklerine Sayın Başbakanımız çok güzel bir şekilde iyi örnekler vererek anlattı. Büyük bir moralle şehrimize geri dönüyoruz, İnşallah köy köy, ev ev her tarafı gezip bu yeni sistemi anlatmaya çalışacağız. Hakikaten partimiz ve bizim için kıymetli bir seyahat olmuştur " dedi.

DELİGÖZ; ERZURUM EVET OYU İLE BİRİNCİ OLMALI

Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanlığı Referandum halk oylaması ile ilgili olarak, bu günden itibaren Erzurum teşkilatı olarak, Erzurum'da ev ev, dükkan dükkan, mahalle mahalle gezeceklerini söyledi. Deligöz, "Erzurum'da en yüksek evet oyu çıkarmak için çalışacağız. Tüm Erzurumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatımıza da teşekkür ederim. Zahmet buyurdular Ankara'ya geldiler. Burada görevimizi şarj olarak altık. Erzurum'a gidip 16 Nisan'a kadar çalışacağız. İnşallah Erzurum'da en yüksek evet oyu ile birinci olmayı hedefliyoruz. Buradan Erzurum halkımıza milletimize sesleniyorum. Biz evet diyoruz. Hepsininde yanımıza olmasını arzu ediyoruz " dedi.

TAŞKESENLİOĞLU; EVET KARARIMIZI TÜM TÜRKİYE'YE HAYKIRDIK

81 ilden, 929 farklı ilçeden, on binlerce insanın Ankara'ya aktığına dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Tek dertleri milletin kararını daima hizmet, daima millet Ak Parti ile beraber Referandum sürecini ve yapacakları ve çalışmalarının başlangıcını vermekti. Sayın Başbakanımız 18 maddenin içeriğinin neler olacağını, yeniden tek tek her bir detayına inecek şekilde açıklamış oldu. Hem kampanyamızda neler yapabileceğimizi görüştük. 81 İl Teşkilatından gelen teşkilat mensuplarımızla hem de, güçlü Türkiye'nin teminatı olarak, Ak Parti olarak diz dize, yürek yüreğe, kararımız evet demeyi tüm Türkiye'ye haykırmış olduk " dedi.