Referandum süreci başladı...

AK Parti'nin referandum süreciyle ilgili olarak 'kitapçığını gördüm ve okudum'.

Sahada neler anlatacaklarını da aşağı yukarı anlamış oluyoruz.

İlk dikkati çeken 'sandıktan evet çıkması halinde' Koalisyon döneminin bitiyor, vurgusu.

Koalisyonlardan gerçekten Türkiye çok çekti.

Koalisyon hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığı atıldığında 'ekonomik sıkıntının' nasıl Türkiye'yi kasıp kavurduğuna bizzat şahit oldum.

O dönem görev yaptığım Sabah Gazetesi'nin nasıl 'maaş ödemeyecek hale geldiğine' şahit olanlardanım.

Ancak sadece koalisyon dönemlerinin kapanması 'sistem değişikliği için yeterli olmayacaktır' elbette, vatandaşın kafasında.

İkna edilmeleri gerekir, alıştıkları bir yönetim şeklinin değiştirilecek olmasına 'evet' diyebilmek daha çok şeye ihtiyaç var.

Kitapçıkta bir çok şey anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı sorumluluğu önemli gibi. Çünkü tıpkı belediye başkanı gibi 5 yılda bir 'Ne yaptığının hesabını vermek için sandığa' gidecek seçmen.

AK Parti bunun gibi bir çok konuyu sahaya sürecek, halka anlatacak. Hızlı icraat, vekillerin esas işi olan yasama ile ilgilenmeleri ve 'milletvekili seçim sistemi de' önemli.

Çünkü Partili Cumhurbaşkanı'nı seçerken ayrıca vekilini de seçecek vatandaş.

Yani artık eskisi gibi 'Başkentte yapılan liste' sandıktan çıkmayabilecek.

Peki CHP, referandum sürecinde nasıl bir 'hayır' propagandası izleyecek asıl onu merak ediyorum.

Muhtarlara 'mektup yazmak' kurtarmaz.

Teşkilatlara 'kapı kapı dolaşın, anlatın' demekte yetmez.

Etkili bir 'neden sandıkta hayır vermelisiniz' çalışması yapmalı.

Açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman konuşmasında söylediği bir kaç gerekçeden başkasını bilmiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'teklifi onaylayana' kadar neden bu konuda etkin bir çalışma yapmadılar anlamışta değilim.

Aslına bakarsanız, AK Parti'nin yapacağı evet çalışmasına MHP ne kadar destek verecek bilmiyorum.

Ama AK Parti'nin sahada ortaya süreceklerini 'kitapçığından' biliyorum.

CHP'nin 'Hayır demelisiniz, tek adamlığa evet demeyin, rejim değişiyor' sözlerini dışında söylediği çok şeye rastlamadım.

Oysa CHP de bir kitapçık çıkarsa ve internet ortamında yayınlasa 'herkesin bir fikri olacak'.

Yani CHP yine eksik başladı.

Vatandaş ne söylersen söyle 'Neden diye soruyor'. O sorunun yanıtını bulamazsa 'hoş geldiniz, çay, ayran içer misiniz' deyip bildiğini okuyor.

60 günlük süreç var.

Büyük bir olasılıkla 16 Nisan'da halk sandığa gidiyor.

Bugünkü görüntü ve bir çok ankete rağmen 'Kimse açık açık fikrini söylemiyor'.

AK Partililer yüzde 50'nin üzerinde tahminlerde bulunuyor.

CHP ne diyor, sandıktan ne bekliyor bilen var mı, yanıtını bulamazsınız.

Halen vekiline, il başkanına, ilçe başkanlarına, kadın kollarına kime bakarsanız bakın 'masa başından' fotoğraflarla 'referandum açıklaması' yapıyor.

Yani bildik görüntüler.

60 günü süre olarak gözünde büyüttüklerini sanıyorum.

Oysa göz açıp kapayıncaya kadar geçer.

Sandığa gidildiğinde ise 'çalışan, anlatan, doğru bilgilendiren, ikna eden' başarılı çıkar.

Sonra bu halka 'Biz anlattık anlamadılar' diye kimse suç bulmasın.

Vatandaş, 'önemsenmezliği' sevmez..

Seçmen ise 'belirsizlikten hiç ama hiç hoşlanmaz'.

Halen bunu anlamayanlar 'sandıkta hüsran' yaşar.