Referandum Süreci Başlamadan Vatandaşları ‘Evet’ Heyecanı Sardı

Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum süreci başlamadan, vatandaşlar referandum tercihini çeşitli şekillerde gösteriyor.

Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum süreci başlamadan, vatandaşlar referandum tercihini çeşitli şekillerde gösteriyor.

Adıyaman'da Hüseyin Özkan isimli vatandaş, referandum süreci başlamadan aracını giydirdi. Referandumda "evet" diyeceğini belirten Hüseyin Özkan, kendi aracına giydirme yaparak, "Güçlü Türkiye için, Ezan için, Kuran için, Bayrak için Evet" yazdırdı.

Referandumda oyunun rengini belli eden Hüseyin Özkan, "Bizler güçlü Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız olmadığını göstermek için referandumda "evet" diyorum. Referandumda "evet'in yüksek çıkması için elimden geldiği kadar çalışacağım" dedi.