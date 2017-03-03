Referandum sürecinde TOKİ sınıfta kaldı. Hesap sorulmalı.

Aslına bakarsanız TOKİ, Türkiye'de vatandaşın kesesine uygun konut sahibi olmasında en önemli rol oynayan bir kurum..

Nereye TOKİ konutları yapılsa, o bölge kalkınan, büyüyen, gelişen bir alan olur.

Ama gelin görün ki, 2013 yılında başlanan Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nda rezalet bitmiyor.

Aralık 2016'da teslim süresi doldu, halen 422 hak sahibi, evlerine giremedi.

Konutların yüklenici firması Sarp Grup, iflas etti.

Konutlar yarım kaldı. Mağdurlar oluştu. Devlet eliyle 'sokakta k alan ve bütçeleri alt üst olan dar gelirliler TOKİ'den ikinci tokadı da yedi.

Nasıl mı?..

TOKİ konutları gününde bitiremedi ama ödemeleri almaya devam ediyor.

Tüm hesaplarını 'Aralık ayında evlerine girme üzerine yapan hak sahipleri, peşinat vermek için banka kredilerini bu tarihe göre ayarladı.

Ama TOKİ hem konutları bitiremedi hem de aylık ödemeleri almaya devam etti.

İş durdu, rezalet diz boyu oldu. TOKİ, Samsun Çay Mahallesi'nde tam anlamıyla sınıfta kaldı.

Mağdurların sesini duymadı, şimdi bir isyan da inşaatta çalışan işçilerden yükselmeye başladı.

Çünkü SARP Grup iflas edince, işçiler alacaklarını alamadı.

Şimdi referandum sürecinde böyle rezaletlere imza atan, vatandaşı konutsuz bırakan, işçilerin isyanına sahne olan TOKİ'nin yönetiminden hesap sorulmalı.

Referandum için il il dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, 'TOKİ'ler ile gurur duyduğunu' anlatırken, Çay Mahallesi rezaletini duyunca 'hesap sorar mı?' dersiniz.

Bence sorar ve sormalı.

Çünkü hem konut sahipleri evine giremedi

Hem de ödemelerin alınmasına devam ediliyor.

Çay mahallesi TOKİ'nin yüz karası olmuştur.

Süreci doğru işletemediler, görülen o ki; yetersiz bir firmaya bu işi ihale ettiler.

Şimdi bir tarafta konut sahipleri, diğer tarafta işçiler..

Hepsi mağdur.

Bu işten zararlı çıkmayan ise sadece TOKİ.

Neden, tamamlayamadığı, Aralık 2016'da anahtar teslimi dediği taahhüdünü yerine getiremediği konutlar için bile ödemesini alıyor.

Haksızlığın diz boyu oldu bir uygulamaya sahne oldu Çay Mahallesi TOKİ konutları.

Konuya ilgi gösterdiğimiz için hemen her gün kapımızı çalan hak sahipleri, "Hesap sorulsun. TOKİ yöneticileri telefona bile çıkmıyor' diye tepki gösteriyor.

İlginçtir, gazeteden arkadaşlarımızın defalarca aramasına rağmen bir tek Toplu Konut İdaresi'nden bir tek yetkili bile konuya duyarlı değil.

Herkes topu bir başkasına atıyor.

Yetkililer, nedense hep sahada..

Bir tanesi de Samsun Çay Mahallesi'ne gelse gam yemeyeceğim.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde 'kentsel dönüşümde’ okyanusları geçen, çağdaş projelere imza atan TOKİ, ilginçtir Samsun'daki Çay'da boğuldu..

Peki şimdi mağdurlar neyi bekliyor..

Hesap sormayı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Yıldırım'ın mitinglerinde 'pankart açacaklarmış'..

Bunun hazırlığındalar.

O telefonlara çıkmayan TOKİ yetkililerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım 'huzuruna çağırırsa şaşmayın'.

Hele ki referandum sürecinde.

'TOKİ Mağduru’nun sorununu çözmeyen herkes nasibini alır..

AK Parti Samsun İl Yönetimi ve vekiller de 'bir el atsın'..

'Ne iş bu TOKİ' diye sorana 'yanıt hazır olsun'..

Uyarmadı demeyin..