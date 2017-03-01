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Referanduma Çelik-iş’ten Destek

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Referanduma Çelik-iş’ten Destek
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa referandumuna ilişkin olarak, "Siyasi...

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa referandumuna ilişkin olarak, "Siyasi krizlerin son bulması, ülke yönetiminde çift başlılığın ortadan kalkması, dolayısıyla biz emekçilerin en çok önemsediği ekonomik istikrarın kalıcılığı için oyumuz "Evet" olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yunus Değirmenci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de kapsayan anayasa değişikliği paketinin oylanacağı referanduma yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı.

"Bu ülkenin üreten kişileri olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz olgu, siyasi istikrar ve beraberinde getirdiği ekonomik istikrardır" diyen Genel Başkan Değirmenci, "Bugün aynı davanın içinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan ülkemizin yönetiminde ve uyum içinde bir çalışma düzeni var. Fakat ilerleyen yıllarda ayrı dünya görüşüne, ayrı ideolojiye sahip bir başbakan ve bir cumhurbaşkanı ülke yönetiminde söz sahibi olduğunda istikrarsızlığın baş göstermesi en büyük ihtimaldir. Geçmişte bunun bedellerini milletimiz en ağır şekilde ödemiştir. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, koalisyon hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit'e fırlattığı anayasa kitapçığı ile ortaya çıkan krizin enkazını toparlamak kolay olmadı. O dönem fabrikalarda çarklar durdu, gençler iş bulamadı, esnaf kepenk kapattı. İnsanlar evine ekmek götüremedi. Bu yaşananlar gün gibi ortadaki iken, ayağımıza gelen fırsatı tepmeyeceğimiz gibi şiddetle "evet'i savunacağız." dedi.

"Enerjimizi artık seçimlere harcamayacağız"

Anayasa değişikliği ile birlikte koalisyon hükümetlerinin son bulacağına da dikkat çeken Değirmenci, "Ülkemizin geçmişine bakıldığında 16 ayda bir hükümet değişikliği yaşanmış. Sürekli değişen iktidarla istikrarı bulabilmek mümkün değil. Ayrıca sık sık tekrarlanan seçimler nedeniyle bu kadar büyük maliyetlerle bu kadar zaman harcanmayacak. Yeni dönemde 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemleri başlayacak. Milletin gündemi sürekli seçimlerle meşgul edilmeyecek. Enerjimizi seçimlere değil, gelişmiş bir modern Türkiye için harcama fırsatı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Diğer maddeler göz ardı edilmemeli"

Anayasa değişiklik paketinin sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine indirgenmemesi gerektiğinin de altını çizen Değirmenci, "Anayasa değişikliği beraberinde birçok yeniliği de getiriyor. Milletvekilli seçilme yaşı 25'ten 18'e inecek, böylelikle gençlere siyasette alan açılacak. Seçme ehliyetine sahip olan gençlerimiz, seçilme ehliyetini de elde edecek. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Bu düzenlemeyle temsiliyet genişleyecek, artan nüfusun mecliste temsili sağlanacak. Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla temsilciye sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Referanduma Çelik-iş’ten Destek

Referanduma Çelik-iş’ten Destek

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