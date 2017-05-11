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Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı

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Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı
Refika Küçükçalık Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBiTAK Bilim Fuarı ve kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Refika Küçükçalık Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBiTAK Bilim Fuarı ve kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler veren Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, "Bugün ki çalışmamız 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında yapılmaktadır. TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında bu çalışmayı düzenledik. Amacımız, okulumuzda da öğrencilerin bilimi sevmesi, bilim ile haşır neşir olması ve öğretmenleri ile beraber severek yapmalarıdır" dedi.

Baran, "Bu etkinlik kapsamında yine okul aile birliğimizin katkılarıyla da kermes düzenledik. Bu kermesin geliriyle de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı

Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı

Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı

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