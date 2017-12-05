Refika’nın Mutfağı’ndan Tarifler ‘Hayata Cam Kat’ta

Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj’ın tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırladığı hayatacamkat.com internet sitesi faaliyetlerine devam ediyor.

Camın ayrıcalıklı dünyasına daha çok kişiyi katmayı hedefleyen hayatacamkat.com, Şef Refika Birgül’ün cam şişe ve kavanozlarla buluşturduğu pratik tarifleri ile takipçilerine lezzetli alternatiflerle buluşturuyor.

05.12.2017 – Avrupa’nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj’ın, camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her alanına taşımak ve tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirdiği hayatacamkat.com internet sitesi, cam ambalaj konusunda tüketiciyi bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

2012 yılından bu yana yayında olan ‘Hayata Cam Kat’ sitesi, 50 bini aşan kullanıcı dostuna her hafta Şef Refika Birgül’ün cam şişe ve kavanozlarla buluşturduğu farklı bir pratik tarifini sunacak. Hayata Cam Kat takipçileri için Refika’nın Mutfağı’nda hazırlanan videolara hayatacamkat.com sitesinin yanı sıra Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya kanallarından da ulaşılabilecek.

2012 yılından bu yana yayında olan Hayata Cam Kat, Refika’nın Mutfağı ile gerçekleştirdiği tarif videoları serisini 11 hafta boyunca sürdürecek. ‘Kavanozda Humus’ tarifi ile başlayan olan seride acuka, tiramisu, krem peynir, detoks içeceği gibi tariflere de yer verilecek. Camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her anına taşıyarak cam ambalajın çevre dostu ve prestijli bir ürün olduğuna eğlenceli yollarla ilgi çekecek olan proje kapsamında, 11 hafta boyunca Refika’nın Mutfağı’ndan hediyelerin verileceği mini yarışmalar da düzenlenecek.