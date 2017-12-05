  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Refika’nın Mutfağı’ndan Tarifler ‘Hayata Cam Kat’ta

»
Refika’nın Mutfağı’ndan Tarifler ‘Hayata Cam Kat’ta
Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj’ın tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırladığı hayatacamkat.com internet sitesi faaliyetlerine devam ediyor.

Camın ayrıcalıklı dünyasına daha çok kişiyi katmayı hedefleyen hayatacamkat.com, Şef Refika Birgül’ün cam şişe ve kavanozlarla buluşturduğu pratik tarifleri ile takipçilerine lezzetli alternatiflerle buluşturuyor.

05.12.2017 – Avrupa’nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj’ın, camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her alanına taşımak ve tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirdiği hayatacamkat.com internet sitesi, cam ambalaj konusunda tüketiciyi bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

2012 yılından bu yana yayında olan ‘Hayata Cam Kat’ sitesi, 50 bini aşan kullanıcı dostuna her hafta Şef Refika Birgül’ün cam şişe ve kavanozlarla buluşturduğu farklı bir pratik tarifini sunacak. Hayata Cam Kat takipçileri için Refika’nın Mutfağı’nda hazırlanan videolara hayatacamkat.com sitesinin yanı sıra Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya kanallarından da ulaşılabilecek.

2012 yılından bu yana yayında olan Hayata Cam Kat, Refika’nın Mutfağı ile gerçekleştirdiği tarif videoları serisini 11 hafta boyunca sürdürecek. ‘Kavanozda Humus’ tarifi ile başlayan olan seride acuka, tiramisu, krem peynir, detoks içeceği gibi tariflere de yer verilecek. Camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her anına taşıyarak cam ambalajın çevre dostu ve prestijli bir ürün olduğuna eğlenceli yollarla ilgi çekecek olan proje kapsamında, 11 hafta boyunca Refika’nın Mutfağı’ndan hediyelerin verileceği mini yarışmalar da düzenlenecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev, samanlık ve ahır kül oldu04 Aralık 2017 Pazartesi 22:45
  • Samsun-Balkan işbirliği04 Aralık 2017 Pazartesi 22:00
  • Şehir magandaları parklara zarar verdi04 Aralık 2017 Pazartesi 17:34
  • Taşerona kadro başka bahara kaldı!04 Aralık 2017 Pazartesi 16:44
  • Hızlı tren inşaatında faciadan dönüldü04 Aralık 2017 Pazartesi 16:16
  • Çorum'dan anlamlı girişim04 Aralık 2017 Pazartesi 16:11
  • Çorum'da hayvan pazarı yenileniyor04 Aralık 2017 Pazartesi 16:05
  • Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler04 Aralık 2017 Pazartesi 15:40
  • Sinop'ta hamsinin kilosu şaşırttı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:25
  • TESK: Akaryakıtta oyun!04 Aralık 2017 Pazartesi 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti