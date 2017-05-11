Adana'da meydana gelen bir trafik kazasının ardından yola reflektör yerine lastik konulması dikkat çekti.

Adana'da meydana gelen bir trafik kazasının ardından yola reflektör yerine lastik konulması dikkat çekti.

Karataş Bulvarı'nda meydana gelen bir kazanın ardından yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. Kaza sonrasında yeni bir kaza meydana gelmemesi için yola reflektör konulması gerekirken, uyarı görevi için iki otomobil lastiği konulduğu görüldü. Uzaktan fark edilmeyen lastikler yol ortasında dururken, şans eseri yeni bir kaza olmaması sevindirdi. Kaza yapan minibüs çekilene kadar iki lastik de yolda kaldı.