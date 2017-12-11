REFLÜYE KARŞI ALMANIZ GEREKEN 9 ÖNLEM

Midedeki asit ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, yaşam tarzı değişiklikleri ile büyük ölçüde önlene biliyor.

Midedeki asit ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, yaşam tarzı değişiklikleri ile büyük ölçüde önlenebiliyor. Her yemekten sonra sıkıntı veren, geceleri uyutmayanreflü ihmal edildiğinde astım, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi istenmeyen hastalıklara dönüşebiliyor.Memorial Antalya Hastanesi GastroenterolojiBölümü’nden Prof. Dr. Yıldıran Songür, reflünün tedavi yöntemlerini anlattı.

Gastrit ile bir arada görülüyor

Gastrit belirtileri, reflüylebenzerlik gösterir. Ancak gastrite bağlı olanlar daha çok açken ortaya çıkan, midede kazınma, yanma hissiyle kendini gösteren, bazen gece uykudan uyandıran uzun süreli ağrılar olabilir. Halbuki reflüde şikayetler daha çok yemekten sonra başlar. Daha mideden çok yukarı doğru ekşime şeklinde ortaya çıkar. Çoğunlukla hastalarda gastrit ile reflü bir arada görülür.

Bu belirtilere dikkat;

Göğsün ön tarafında, midenin üst bölümüne karşılık gelen bölgede yanma, ekşime ile boğazda yanma hissi

Ağza acı su gelmesi

Geğirti

Ses kısıklığı

Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi

Ağız kokusu

Yutma güçlüğü ve yutarken yiyeceklerin takılma hissi

Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım tekrarlayan astım nöbetleri

Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit

Kansızlık reflü belirtisi olabilir

Midede ekşime, yanma, sırta vuran ağrı, yediklerin boğaza gelmesi varsareflü teşhisi daha kolay konulur. Eğer hastada kansızlık, yutma güçlüğü, lokmaların zor geçmesi, yutarken ağrı duyma, kilo kaybı, erken doyma gibi birtakım şikayetler varsa mutlaka endoskopi yapılması gerekir. Şikayetlerinreflüye bağlı olup olmadığını anlamak için 24-48 saat boyunca yemek borusuna kaçan asidin ölçülmesi için de ayrı testler yapılır. Bu testlerde yemek borusunun hem alt hem de üst tarafına çipler yerleştirilerek asidin ne kadar yukarıya, ne kadar süre ile çıktığı ve ne kadar şiddetli olduğu gözlemlenir.

Kanser türüne zemin hazırlayabilir

Gastroözofagialreflüde, yapılan endoskopide yemek borusunun alt-orta tarafında reflüye bağlı doku hasarı, yani bölgede küçük yaralar, ülserler görülür.Uzun süre devam eden reflülerde ise “Barretözofagus” denilen, yemek borusu ile midenin birleştiği noktadaki mukozada birtakım hücresel değişiklikler ortaya çıkabilir. Bunlar da ileride bir kanser türüne zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla söz konusu durumun tespiti için endoskopi yaparak tanıyı koymak büyük önem taşımaktadır.

Tedavi süresinin planlanması önemli!

Çoğunlukla hastalarda yeme alışkanlığı, kilo, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken düzenlemeler yapıldıktan ve ilaç tedavisine başlandıktan sonra şikayetler kesilir. Önemli olan hastaya bu tedavinin ne kadar süre ile verileceğidir. Çünkü ilaç alındığı sürece şikayetler ortadan kalkar, ilacı kesildikten sonra tekrar başlayabilir. Bunu engellemek için reflüye yol açan başta diyet ve beslenme tarzı olmak üzere yaşam tarzındaki değişiklikler yapılmalıdır.

Her hastaya farklı tedavi uygulanır. Bazı hastalarda ilaçlar yeterli olmayabilir ya da hasta ilaçları çok uzun süre kullanmak zorunda kalabilir. Bu durumda hastalar reflü cerrahisine yönlendirilebilir.

Yaşam tarzında yapılan bu değişiklikler hastalara konfor sağlıyor

1. Kilo fazlalığı varsa mutlaka kilo verilmeli

2. Yemek saatleri ve beslenme düzeni değiştirilmeli

3. Yemeklerde mide çok fazla doldurulmamalı

4. Özellikle yatmadan en az 3 saat öncesulu ya da katı gıda alımı kesilmeli

5. Geceleri uyandıran ve uyku-apneyi tetikleyen reflüde, yatağın başı15-20 cm kadar yükseltilerek uyunmalı

6. Portakal, limon gibi asitli meyve suları içilmemeli

7. Kızarma yiyecekler, yağlı kremalar, yağlı peynirler, bol salçalı yemekler, alkolü içecekler, kahve, çay, asitli içecekler, çikolata, cipsler, şekerli ve yağlı çörekler, tatlılar, soğan, sarımsak mümkün olduğu kadar az tüketilmeli

8. Sigara kullanılıyorsa bırakılmalı

9. Reflüşikayetleri fark edildiğinde mutlaka doktora danışılmalı.