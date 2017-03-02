Refüjler Yenileniyor

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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi Emniyet kavşağından Akyası kavşağına kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi Emniyet kavşağından Akyası kavşağına kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik alanda otomatik sulama, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışması gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarına hız verdi. Emniyet Kavşağından Yalnızbağ kavşağına kadar olan yaklaşık 10 km'lik refüjde otomatik sulama, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin muhtelif alanlarında bu tür çalışmaları gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ." dedi.

Gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Başsoy'a Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı ve Erzincan Belediyesi Meclis üyeleri Recep Gökalp ile Dursun Hıra eşlik etti.

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