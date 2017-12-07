Rehberlik Öğretmeni Burcu Özalp, Sınav Sürecinde Ailenin Rolünü Anlattı

Her yıl milyonlarca öğrencinin ciddi sıkıntı ve stres yaşamasına neden olan sınavların öğrenciler kadar aileleri de etkilediği belirtildi.

Her yıl milyonlarca öğrencinin ciddi sıkıntı ve stres yaşamasına neden olan sınavların öğrenciler kadar aileleri de etkilediği belirtildi. Ancak sınava giren kişiyi olumlu ya da olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında ailelerin geldiğini belirten Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Burcu Özalp, ailelere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Özalp, her bireyin özel olduğunu belirterek öğrencilerin kesinlikle başkası ile kıyaslanmamasını ve "Ben senin iyiliğin için söylüyorum" ile başlayan pek çok cümlenin kullanılmamasını önerdi.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınava yönelik tutumlarını etkileyen pek çok faktör olduğunu ve bunlardan en önemlisinin zeka, motivasyon, sosyoekonomik durum, arkadaş çevresi, aile desteği olduğunu kaydeden Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Burcu Özalp, "Bu süreçte öğrenciler ergenliğin yoğun dönemini atlatmış olsalar da ergen sayılırlar. Bu sebeple öğrenciler hem sınav stresi hem de dönemin duygusal zorluklarını yaşarlar. Öğrencinin bunun için en büyük ihtiyacı aile desteğidir. Ailenin öğrenciye yaklaşımı başarının artmasına yada azalmasına sebep olacaktır" dedi.

Sınava sadece öğrenci girecek olsa da hazırlık sürecinde ailenin de bu durumdan etkilendiğini fakat bu dönemde ailelerin çok daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini kaydeden Burcu Özalp, "Ailenin bu dönemdeki yaklaşımı da öğrenciyi etkileyecektir. Ailenin öğrenciden bir beklentisi vardır. Hatta sınavı hayat merkezine oturtur ve ondan başka bir şey yokmuş gibi davranırlar. Bunun öğrenciyi daha da strese soktuğunu fark edemezler. "Ben onun iyiliği için söylüyorum" denilen pek çok şeyin çocuğu olumsuz etkilediğini bile düşünemeyebilirler. Velilerin, çocuğu için endişelenmesi normaldir. Her anne baba çocuğunun iyi yerlerde olmasını ister ama bunu isterken doğru yaklaşım sergilemek çok önemlidir" dedi.

"Kendi isteklerinizle çocuğunuzun amaçları çelişebilir"

Bir çok anne-babanın çocuklarını kendi istekleri doğrultusunda meslek seçmelerini istediklerini bu durumun da yanlış bir davranış biçimi olduğunu kaydeden Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Burcu Özalp, "Kendi istekleriniz ile çocuğunuzun amaçları çelişebilir. Bunun için yol gösterin, seçenek sunun fakat engel olmayın. Çünkü sizin istediğiniz mesleği seçmiş olması mutsuz olmasına ve bunun için de sizi suçlamasına sebep olacaktır. Sınav sürecinde yapılan hatalardan biri de çocuğu başkalarıyla kıyaslamaktır. Genelde örnek gösterme şeklindeki kıyaslamalar. Beş parmağın beşi bir değildir. Her birey özeldir. Öğrencinin bir önceki sınav sonucuyla yeni sınav sonucunu kıyaslayabiliriz fakat onu başka öğrencilerle kıyaslamak doğru olmayacaktır. Şunu unutmamak gerekiyor; sınavlar geçicidir ama davranışlarınızın sonuçları çocuğunuz ile olan ilişkilerinizi etkileyecektir" diyerek velilere tavsiyelerde bulundu.