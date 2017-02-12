Rehin Aldığı İki Çocuğunu 19 Saat Sonra Serbest Bıraktı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eşi ve 4 çocuğunu otomobilde silahla rehin alan kişi, 2 çocuğunu serbest bıraktı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eşi ve 4 çocuğunu otomobilde silahla rehin alan kişi, 2 çocuğunu serbest bıraktı.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde 19 saatten bu yana ikna çabaları sürüyor. Gece boyunca müzakereci polis ve emniyet müdür yardımcılarının ikna çalışmalarına rağmen şüpheli Osman B.'nin teslim olmaya yanaşmadığı görülürken, şahıs rehin tuttuğu 4 çocuğundan 2'sini serbest bıraktı. Serbest bırakılan çocukların İbrahim ve Nurşah B. olduğu belirtildi. Serbest bırakılan çocuklar, polis gözetiminde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan çocuklar sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri eşi ve 2 diğer çocuğunu araçta rehin alan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.