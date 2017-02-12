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Rehine Krizinde 25 Saat Geride Kaldı

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Rehine Krizinde 25 Saat Geride Kaldı
Şanlıurfa'da dün gece başlayan rehine krizinde 25 saat geride kaldı.

Şanlıurfa'da dün gece başlayan rehine krizinde 25 saat geride kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da dün gece saat 21.00 sıralarında başlayan rehine krizinde 25 saat geride kaldı. Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve dün gece polise yakalanacağını anlayınca eşini ve 4 çocuğunu arabada rehin alan Osman B.'yi ikna etme çabaları devam ediyor. Saat 16.00'da çocukları İbrahim ve Nurşah B.'yi serbest bırakan şahıs, eşi Gülşah ve çocukları Enes ile Gökmen B.'yi rehin tutmaya devam ediyor. Şahsı ikna etmek için polislerle birlikte ailesi de yoğun bir çaba sarf ediyor.

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