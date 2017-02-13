Rehine Krizinde Yeni Gelişme

Şanlıurfa'da dün gece başlayan rehine krizinde babaları tarafından araçta rehin tutulan son 2 çocuk da bırakıldı.

Şanlıurfa'da dün gece başlayan rehine krizinde babaları tarafından araçta rehin tutulan son 2 çocuk da bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da dün gece saat 21.00 sıralarında başlayan rehine krizinde babaları tarafından rehin tutulan Enes ve Gökmen B.'de gece saat 00.20 sıralarında serbest bırakıldı. Ambulansa alınan iki çocuk hastaneye götürüldü. Cezaevi firarisi Osman B. Saat 16.00 sıralarında iki çocuğunu serbest bırakmıştı. Osman B.'nin elinde şu anda rehine olarak sadece eşi Gülşah tek kaldı.

Öte yandan rehine krizinde 27 saat de geride kaldı.