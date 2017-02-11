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Reina Saldırganı Silivri Cezaevine Konuldu

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Reina Saldırganı Silivri Cezaevine Konuldu
İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlediği saldırıda 39 kişinin ölümüne yol açan Abdulkadir Masharipov, Silivri Cezaevine konuldu.

İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlediği saldırıda 39 kişinin ölümüne yol açan Abdulkadir Masharipov, Silivri Cezaevine konuldu.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne girerek yaptığı terör saldırısıyla 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Abdulkadir Masharipov mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeden çıkarılan Masharipov, polis eskortu ile Silivri Cezaevine getirildi.

Silivri Cezaevine konan Masharipov'un tek başına özel güvenlikli bir hücrede tutulacağı belirtildi.

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