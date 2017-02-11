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Reina Saldırganına Tutuklama Talebi

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Reina Saldırganına Tutuklama Talebi
Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Saldırganın sorgulanacağı Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu bölüm bariyelerle kapatılırken, bariyerin içine terör polisi haricinde diğer polisler ve başka dosyalardan sevk edilen zanlılar alınmıyor.

Reina saldırganı adliyeyye sevk edildi

Reina saldırısının ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan Abdulkadir Masharipov, 25 gün sonra adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen saldırgan önce soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye çıkarıldı. Savcı Kökçü, saldırganı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurmak" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Saldırganın sorgusunu yapacak olan İstanbul 11'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu koridorun büyük bir bölümü bariyerlerle kapatıldı. Öte yandan saldırgan dışındaki diğer dosyalardan mahkemeye çıkarılacak olan zanlılar ve terör polisi dışındaki diğer polisler ile Jandarma personelleri bariyerin içine alınmıyor.

Basın mensupları da mahkemenin yaklaşık 30 metre ilerisindeki bariyerin dışında tutuluyor.

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