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Reina Saldırganının Dini Nikahlı Eşinin De Aralarında Bulunduğu 5 Şüpheliye Tutuklama Talebi

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Reina Saldırganının Dini Nikahlı Eşinin De Aralarında Bulunduğu 5 Şüpheliye Tutuklama Talebi
Reina saldırısına ilişkin soruşturmada, saldırgan Abdulkadir Masharipov'la aynı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore ve saldırganı evde saklayan...

Reina saldırısına ilişkin soruşturmada, saldırgan Abdulkadir Masharipov'la aynı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore ve saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de bulunduğu 5 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk yazısında Masharipov'un Esenyurt'taki evde Tere Traore ile dini nikah kıydığı, Traore'nin Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek için örgüt evinde kaldığı belirtildi.

Reina saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden Ali Jameel Mohammed, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve nitelikli kasten öldürme" suçlarından, diğer 4 şüpheli ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, saldırgan Masharipov'un yakalandığı evde bulunan şüpheli Ali Jameel Mohammed'in örgüt bünyesinde "Ebu Yusuf" kod adını kullandığı ve saldırının planlayıcılarından olduğu tespit edildiği anlatıldı. Şüpheli Mohammed'in saldırı talimatını veren "Ebu Cihad" kod isimli şüpheliyle doğrudan irtibatı bulunduğu belirtilen yazıda, "Şüpheli Mohammed, Masparipov'u polis takibinden kaçtıktan sonra Sefaköy'den alarak Esenyurt'ta saklandığı eve gizlenmesi için götürmüştür. Masharipov'un yakalandığı evin ihtiyaçlarını ve masrafları şüpheli Mohammed tarafından karşılanmıştır" denildi.

Saldırının planlayıcılarından şüpheli Abdurrauf Sert'in şüpheli Eyyüp Korkusuz'un yardımcısı olduğu belirtilen yazıda, "Eyyüp Korkusuz DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden sorumlu sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren biridir. Eyyüp Korkusuz da Reina eyleminin planlayıcılarındandır ve "Ebu Katade" kod adını kullanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Saldırganın dini nikahlı eşi de sevk edildi

Şüphelilerden Fransız vatandaşı Tene Traore'nin, Esenyurt'ta DEAŞ terör örgütünün Madafa (örgüt evi) evine Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek için geldiği vurgulandı. Tene Traore'nin Esenyurt'taki evde saldırgan Abdulkadir Masharipov ile dini nikahla evlendiği belirtilen yazıda, "Masharipov ile Fransızca ve Rusça'dan çeviri yapan Google Translate'i kullanarak anlaştığı ve telefonundan elde edilen ses dosyalarında örgütsel görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir" denildi.

Suriye'deki çatışma bölgelerine gideceklermiş

Saldırgan Masharipov'la birlikte aynı evde yakalanan, Somali vatandaşı olan şüpheli Aysha Mohammed'in de örgüt evine (Madafa) Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek amacıyla geldiği anlatılan yazıda, Mısır vatandaşı olan şüpheli Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed'in de yine Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek için örgütün evlerinde kaldığı belirtildi.

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