Reina Saldırganının İmam Nikahlı Eşi Tutuklandı

Reina saldırısı soruşturması kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un saklandığı evde yakalanan imam nikahlı eşi Tere Traore'nin de...

Reina saldırısı soruşturması kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un saklandığı evde yakalanan imam nikahlı eşi Tere Traore'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Reina saldırısına ilişkin saldırgan Abdulkadir Masharipov'la aynı evde yakalanan imam nikahlı eşi Tere Traore ile saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de bulunduğu 5 şüphelinin mahkeme sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliden Alı Jameel Mohammed Mohammed'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve nitelikli kasten öldürme" suçlarından, diğer 4 şüphelinin ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.