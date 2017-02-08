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Reina Saldırısı Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan 10 Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" Suçundan Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi.

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Reina Saldırısı Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan 10 Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" Suçundan Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi.
IHAAW152352-ASA/08-02-2017 - Reina saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama...

IHAAW152352-ASA/08-02-2017 - Reina saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 08.02.2017 15:23:52 TSI NNNN

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