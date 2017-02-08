IHAAW201557-ASA/08-02-2017 - Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 08.02.2017 20:15:57 TSI NNNN
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Reina Saldırısına İlişkin Yürütülen Soruşturmada Mahkemeye Sevk Edilen 10 Şüpheliden 9’u Tutuklanırken, 1 Şüpheli Serbest Bırakıldı.
IHAAW201557-ASA/08-02-2017 - Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli serbest...
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