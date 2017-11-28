Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarıyor.

'Rekor başvuruya rekor destek" niteliği taşıyan bu yıl ki özel tiyatro desteklerinin yüzde 80'i Türk oyun yazarlarını teşvik ediyor. Bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenek ile 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel özel tiyatro projesine destek veriliyor.

Bu yıl da öncelik Türk oyun yazarlarında

Bugüne kadar ki en yüksek başvurunun yapıldığı 2017-2018 sanat sezonunda öncelik yine Türk oyun yazarlarının oldu. Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında toplanan değerlendirme komisyonu, profesyonel tiyatrolar kategorisinde, yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlara bu yıl da ek maddi katkı yapılmasını sağladı.

Türk tiyatrosunun gelişimini teşvik etmek üzere yapılan son yıllardaki bu uygulama, başvuru sahibi özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesini sağlıyor. 2017-2018 özel tiyatro destek listeleri Bakanlığın www.kultur.gov.tr ile www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinde yer alıyor.

Öte yandan özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere, Bakanlığa 155 profesyonel, 54 çocuk oyunu, 152 amatör ve 77 geleneksel olmak üzere toplam 438 özel tiyatro başvurusu yapıldı.