Rekreasyonel Sosyal Ve Sportif Tesisinin Temeli Atıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisi"nin temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisi"nin temeli törenle atıldı.

Hayrabolu'nun İlyas Mahallesinde gerçekleştirilen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende il konuşmayı yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, tesislerinin 22 dönümlük bir alan üzerine inşa edileceğini söyledi. Gürcün, "İnşaatımız 17 Nisan 2019 yılında bitecek. Projemizin ihale bedeli 10 milyon 600 bin liradır. Proje 3 ana bölümden oluşmakta, birincisi yüzme havuzu ve sosyal tesis, ikincisi kültürel tesis alanı, üçüncüsü de peyzaj düzenleme alanıdır. Yüzme havuzu ve sosyal tesisimiz 2 bin 906 metre kare kapalı alandan oluşmaktadır. Bodrum ve zeminden oluşmaktadır. Yarı açık, açık olimpik yüzme havuzumu, çocuk yüzme havuzu, restoran, çocuk oyun alanı, soyunma odaları, kapalı otopark bulunmaktadır. İkinci bölümde 2566 metre kare toplam kapalı alandan oluşmaktadır. Burada da 428 kişilik konferans salonu ve buna bağlı fuaye bölümü, 3 adet derslik ya da kulüp bölümü, çok amaçlı salon, kantin bulunmaktadır. Üçüncü bölüm olan ana bölüm ise peyzajdan oluşmaktadır. Burada ise, 520 metrelik bir yürüyüş parkuru, yetişkinler için kondisyon alanları, konser ve aktivite alanları, oturma alanları, basketbol alanları ve 30 araçlık açık otopark ayrıca çeşitli bitkilerin olduğu bir keşif bahçesinden meydana gelecektir. Şimdi bu anlattıklarıma baktığınız zaman bu projenin gerçekten fonksiyonel, akılcı ve ekonomik bir proje olduğunu görüyoruz. Bunda Hayrabolu Belediye Başkanımızın katkısı var. Kendisi uzun yıllar fayda sağlayacak işler yapılması yönünde bize taleplerde bulundu. Bu projenin hazırlanması ve uygulanması aşamasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın da bize talimatları oldu, onun direktifleri doğrultusunda proje hazırlandı. Büyükşehir Meclisimizin de yatırım programına konması konusunda katkıları oldu, kendilerine de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bugün güzel bir gün. Şuanda Hayrabolu'da devam etmekte olan önemli bir projemiz daha var, Yeraltı Katlı Otopark ve Meydan Düzenlemesi. Bu da 11 milyon 704 bin liralık bir proje. Onun içinde 11 İlçe 11 Okul Projesi kapsamında burada bir Kapaklı Spor Salonu yaptık. Gasilhane yaptık. Fen İşlerinin burada şantiye binasını kurduk. Bundan sonra ekiplerimiz Hayrabolu'ya Hayrabolu'da hizmet verecek şekilde konuşlanmış durumda. Fen İşlerimiz ise yol çalışmaları kapsamında 135 kilometre sati kaplama yol yaptık" dedi.

"Yatırımlarımız devam ediyor"

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ise, "Göreve gelir gelmez kanalizasyon, yağmur suyu, elektriklerin yere alınması projesini başlattık. O zamanlar çalışma arkadaşlarımızla bu işleri nasıl yapacağız diye karamsarlığa düştüğümüz zamanlar oldu, fakat Allah'a şükürler olsun ki, Hayrabolu Belediyesi olarak 525 bin metre kare, Büyükşehir Belediyesi tarafından 75 bin metre kare yol yapıldı. Yıllardan beri Hayrabolu'nun ihtiyacı olan kapalı pazar yeri projemizi de çok kısa bir zamanda ihalesini yaparak hizmete başlamış olacağız. İlçemiz insanına yakışan bir pazar yeri ile vatandaşlarımızı buluşturacağız. Ayrıca Hayrabolu Akademi binamızın yapımı devam ediyor. Ben buradan Büyükşehir Belediyemiz ve TESKİ'ye teşekkür ediyorum, o bölgede yağmur suyu inşaatı yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz hizmet aşkı içerisindeyiz"

Törende konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Göreve geldiğimiz süreden bugüne sayın belediye başkanımız Fehmi Altayoğlu her gün beni aradı. Genç arkadaşlarla çalışmanın, o enerjiyi hissetmenin mutluluğu ayrı oluyor. Hayrabolu aşığı böyle bir belediye başkanını seçtikleri için Hayraboluları tebrik ediyorum. Geri kalan süremizde de hizmetlerimiz devam edecek. Daha önce metre kareye 35 kilo yağmur yağdığı zaman sel baskınına uğrayan Hayrabolu geçen ay 150 kilo yağmurda zarar görmüyor. Modern Pazar yeri Hayrabolu Belediyesinin başarısıdır. Bunda benim manevi desteğim var. Hepimiz hizmet aşkı içerisindeyiz. Dün başka bir ilçemizde hizmetimiz vardı. Büyükşehir Belediyesinin devam eden 92, TESKİ'nin de 37 projesi var. Önümüzdeki süreçte yatırımlar var. 30 Mart 2019'da ne söz verdikse, yaptıklarımızla hesap vereceğiz" şeklinde konuştu.

Temel atma töreni kurdele kesimi ve butona basılmasının ardından son buldu.

Başkan Kadir Albayrak, törenin ardından Hayrabolu Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşa işlemleri son aşamaya gelen Sosyal Tesisler, Kapalı Pazar yeri ve Düğün Salonundaki çalışmaları inceledi. İncelemelerde Başkan Kadir Albayrak'a Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu da eşlik etti.