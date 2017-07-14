Rektör Akgül: “Karaman’ın Kalkınmasında Üniversite Olarak Gayret Göstermeye Devam Edeceğiz”

Karaman Valisi Fahri Meral, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'e iade-i ziyarette bulundu.

Karaman Valisi Fahri Meral, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'e iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Akgül, Vali Meral'i makamında ağırladı. Vali Fahri Meral, Rektör Akgül'ü yeni görevinden dolayı tebrik ederken Rektör Akgül de Karaman'ın ve bölgenin kalkınmasında üniversite olarak diğer kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımları atacaklarını, bu ülke ve bu topraklar için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.