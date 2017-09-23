Rektör Alkan Cüppe Giydirdi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan unvanı yükselen ve ataması yapılan akademik personele cübbelerini giydirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan unvanı yükselen ve ataması yapılan akademik personele cübbelerini giydirdi.

Hitit Üniversitesi'nde profesör unvanına yükselen Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak'a profesör cübbesi, doçent unvanına yükselen Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Koparal'a ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman ile İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne ataması yapılan Doç. Dr. Macid Yılmaz'a doçent cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafından giydirildi.

Üniversitede gerçekleşen son atamalar ve unvanı yükselen akademik personelle birlikte öğretim üyesi sayısı 48 profesör, 51 doçent ve 188 yardımcı doçent olmak üzere 287'ye, toplam öğretim elemanı sayısı ise 688'e yükseldi.