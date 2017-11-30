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Rektör Atamaları Resmi Gazete’de Yayımlandı

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Rektör Atamaları Resmi Gazete’de Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Ekrem Savaş atandı.

Erdoğan, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Tamer Yılmaz, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Cemal İbiş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Sudi Apak, İstanbul G. Üniversitesi Rektörlüğüne Burhan Aykaç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Bulut'u atadı.

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