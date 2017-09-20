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Rektör Battal, Cep Telefonu Numarasını Öğrencilere Verdi

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Rektör Battal, Cep Telefonu Numarasını Öğrencilere Verdi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, tüm öğrencilere cep telefonu numarasını vererek, bir sıkıntıları olduğunda...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, tüm öğrencilere cep telefonu numarasını vererek, bir sıkıntıları olduğunda kendisini aramalarını istedi.

YYÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi programı düzenlendi. Programda öğrencilerden terör örgütlerinden uzak durmalarını isteyen Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, solunu dolduran öğrencilere cep telefonu numarasını ve twitter adresini verdi. Rektör Battal, Van YYÜ'yü kazanıp kaydını yaptıran öğrencilerin artık üniversitenin birer bireyi olduğunu ifade ederek, "Van YYÜ ailesine katıldınız. Bunu bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü siz zamanla gerçekten bir aile olduğumuzu anlayacaksınız. Üniversitemize gelen öğrencilerimiz, diğer üniversitelerden birçok farkımızı göreceksiniz. Sizler istediğiniz zaman ailenizin bir üyesi gibi bize ulaşabilirsiniz. Size cep telefonumu vereceğim şimdi. Ayrıca twitter hesabımı da vereceğim. İstediğiniz zaman bana telefon ve twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler için her türlü imkanımız var üniversitede. Her türlü ihtiyacınız düşünülerek dizayn edilmiş bir yerleşkemiz var. İmkanlarımız çok iyi. Kimseye ihtiyaç duymayacaksınız YYÜ'de. Sizi bir konuda da uyarmak istiyorum. Sakın ola ki sizi kötü yola sevk edecek kişilerle dostluk kurmayın. Sıkıntınız olduğunuzda biz buradayız, bize gelin. Terör örgütlerinden uzak durun, onları yanınıza yaklaştırmayın. Anne babalarınız sizi vatana, millete ve ailenize hayırlı işler yapasınız diye gönderdi. Sizde bu güzel Van'ımızda ve üniversitemizde eğitiminizi tamamlayıp bu ülkeye hizmet etmeye yönelin" dedi.

Programı organize eden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan ise, her dönem yeni gelen öğrencilerle birlikte hocaların da aynı heyecanı yaşadığını söyledi. Oryantasyon programının öğrencilerin hayalini kurduğu üniversiteye ve Van'a alıştırmak üzere oluşturulmuş bir program olduğuna değinen Doç. Dr. Tanhan, "Programın amacı sizin karşılaşma olasılığınızın olduğu konular hakkında önceden bilgi sahibi olmanız ve kendinizi ona göre hazırlamanız içindir" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ise, Van'ın 85 noktasında çekilen "Bizim Eller" adlı şarkının klibini izleterek üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere Van'ın tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Barlık mini bir konser verdi. Program; Kredi ve Yurtlar Kurumu Van Bölge Müdürlüğü, YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane Daire Başkanlığı ile Erasmus ve Farabi koordinatörlüklerinin kendi alanları ile ilgili öğrencilere bilgiler vermesi ile devam etti. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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