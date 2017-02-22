Rektör Bilgiç: "2016’da Desteklenen Proje Sayımız 215"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 2016 yılında desteklenen proje sayılarının 215 olduğunu söyledi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 2016 yılında desteklenen proje sayılarının 215 olduğunu söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından, üniversitenin şehir ve iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla "Danışma Kurulu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. OMTEL Otel'de düzenlenen toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantıda konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Üniversite-şehir bütünleşmesi ve iş dünyasıyla iş birliği konusu bizim üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz bir konudur. Bu nedenle, iş dünyasının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak istedik. Üniversitemizin şehre daha çok katkı sağlaması için beyin fırtınası yapacağız. Üniversitenin 2016 yılı içerisinde desteklenen toplam proje sayısı 215, TÜBİTAK destekli proje sayısı ise 16'dır. Projelerin toplam bütçesi ise 351 bin TL'dir" diye konuştu.

OMÜ'nün sağlık, tarım, havacılık ve mühendislik alanlarında öne çıktığına dikkat çeken Rektör Bigiç, OMÜ'nün 2009-2015 yılları arasında "6 patent ve 3 faydalı model" aldığını sözlerine ekledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.