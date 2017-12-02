Rektör Çakar Engelliler Günü İçin Mesaj Yayınladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında herkesin önemli...

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında herkesin önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Rektör Nigar Demircan Çakar, "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın, gündelik hayatta yaşadıkları sorunların çözülerek, toplumumuzun tüm fertleriyle eşit hak ve özgürlüklere sahip olması ve toplumda aktif roller üstlenmesini sağlamada hepimizin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak, hepimizin birer engelli adayı olduğu bilinciyle engelli kardeşlerimize hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini düşünüyor, tüm engelli vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürdürmelerini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.