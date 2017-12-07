Rektör Çakar Programa Gözleri Kapatıp Girdi

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından Gökkuşağı Sanat Festivali kapsamında düzenlenen, "Engelsiz Yaşamda Biz de...

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından Gökkuşağı Sanat Festivali kapsamında düzenlenen, "Engelsiz Yaşamda Biz de Varız" başlıklı program gerçekleştirildi.

Toplumda engelli bireylere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Valisinin Eşi Nurgül Dağlı ile protokol üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konuya empatiyle yaklaşmaları için, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve katılımcılar programa, gözleri bağlı bir şekilde yürüyerek iştirak etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Ahizer Özbek, katılımcıların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı. Topluluk olarak kuruluşlarının üçüncü yılında dolu dolu etkinlikler düzenlediklerini belirten Özbek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ertesinde bu programı gerçekleştirdiklerini söyleyerek kendilerinin diğer insanlardan farklı olmadıklarına dikkat çekti.

Programda konuşan Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir, her gün bilerek veya bilmeyerek engelli bireylere birçok sıkıntı yaşattıklarını dile getirdi. Toplumla hiçbir farkları bulunmayan engellilere bütün fırsatların sunulması gerektiğinin altını çizen Akdemir, bu anlamlı etkinliği Gökkuşağı Sanat Festivali kapsamında düzenlediklerini sözlerine ekledi. Danışmanlığını yürüttüğü Topluluklarıyla birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini dillendiren Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir, oluşturmak istedikleri farkındalıkları topluma da yansıtabilmenin önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının sonrasında Topluluk Başkanı Ahizer Özbek tarafından piyano dinletisi gerçekleştirildi. Piyano dinletisinde katılımcıların duyamamak ve görememek gibi engelleri hissetmeleri amaçlanarak görememenin, duyamamanın ve yürüyememenin birer engel olmadığı mesajı verildi.

Piyano dinletisinin ardından Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu üyelerinin hazırladığı "Biz de Varız" başlıklı tiyatro oyunu sergilendi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin başarılı bir sahne performansı gerçekleştirdiği tiyatro oyununda, toplumda engelli bireylerin yaşadığı önyargı, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği gibi konulara dikkat çekilerek engelli bireylere daha duyarlı bir şekilde yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Engelli bireylerin duygularını yansıtan çeşitli şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Düzce Bir Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından "Ateş Böceği" dans gösterisi ve "Ront Gösterileri" de sergilendi. Programın son bölümünde ise Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi icra edildi. Öğrencilerin sergilediği başarılı müzikal performans, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Düzce Valisinin Eşi Nurgül Dağlı tarafından programa katkı sağlayan Türkiye Beyaz Ay Derneği Düzce Şube Başkanı Nurullah Çelebi ile Biz büyük Bir Aileyiz Derneği'nden Dilek Şen'e teşekkür belgesi takdim edildi.

"Engelsiz Yaşamda Biz de Varız" başlıklı program, Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir tarafından etkinlikte görev alan öğrencilere katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.