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Rektör Çomaklı Ab Projesinin Sözleşme Metnini İmzaladı

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Rektör Çomaklı Ab Projesinin Sözleşme Metnini İmzaladı
Atatürk Üniversitesi, toplum ile üniversiteyi buluşturma ve bilimin toplumsal hizmet üretme misyonunu yerine getirmeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi, toplum ile üniversiteyi buluşturma ve bilimin toplumsal hizmet üretme misyonunu yerine getirmeye devam ediyor.

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi'nin yaptığı, yasal temsilcisinin Rektör Ömer Çomaklı'nın olduğu ve koordinatörlüğünü Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat'ın gerçekleştirdiği 2017-1-TR01-KA204-046449 numaralı, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki "AB Ülkelerinde Hükümlülerin Rehabilite Edilmesi, Deneyimlerinin Paylaşılması ve Uygulamaların Geliştirilmesi" (Sharing Rehabilitation Experiences of Offenders in EU Countries and Developing Applications) adlı projenin sözleşme metni proje ortaklarından Erzurum Denetimli Serbestli Müdürü Yavuz Kaya'nın katılımı ile imzalandı.

İmza töreninde, 3.Nesil Üniversite şiarı ile hareket ettiklerini ve üniversite olarak dezavantajlı toplumsal kesimlerin sorunlarına bilimin ışığında çözüm üretmek olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı "Yapılan ve kabul edilen projelerimizde kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, STK'lar ile birlikte çalışmak, uluslararası tecrübelerden faydalanmak gibi pek çok görevi birleştirerek totalde üretilen toplumsal katma değeri arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bu projenin Sosyal Bilimlerde proje kültürünü geliştirmenin bir örneğini teşkil ettiğini ifade eden Çomaklı, 15 aylık süresi olan projenin, Almanya ve İngiltere ortaklı olduğuna değindi.

Çomaklı ayrıca, Türkiye'de uygulanan denetimli serbestlik programlarını geliştirme ve bu konuda bir model ortaya koyma hedefini taşıyan proje ekibinde Erzurum'dan resmi kurumlar, STK'lar, öğretim üyelerinin de yer aldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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