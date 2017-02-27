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Rektör Çomaklı Eyof Sokağı Mimarlarına Başarı Belgelerini Verdi

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Rektör Çomaklı Eyof Sokağı Mimarlarına Başarı Belgelerini Verdi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Rektör Çomaklı'yı makamda ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Rektör Çomaklı'yı makamda ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Çomaklı, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat Sokağı'nda emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerine başarı belgesi takdim etti.

Yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Çomaklı, sokağın ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni topladığına dikkat çekti.

Erzurum'un tanıtımı noktasında büyük bir hizmete vesile olduklarını da ifade eden Çomaklı, "Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bundan böyle çok daha güzel projelere imza atacaklarına inanıyor ve emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Bulat ise," Bize her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere bu sokağın oluşumunda emeği geçen tüm değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

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