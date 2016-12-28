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Rektör Çomaklı, Mühendislik, Fen Ve Eğitim Fakültelerini Ziyaret Etti

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Rektör Çomaklı, Mühendislik, Fen Ve Eğitim Fakültelerini Ziyaret Etti
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte ziyaretlerine devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Mühendislik, Fen ve Eğitim Fakültelerini ziyaret eden Rektör Çomaklı, dekanlarla bir araya gelerek, fakülteler hakkında bilgi aldı.

Fakültelerin sosyal ve fiziki yapılarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin eğitimlerine daha iyi koşullarda devam edebilmeleri ve eksikliklerin giderilmesi için yönetim olarak gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesi'nin bu yıl 60. eğitim öğretim yılını kutladığını hatırlatan Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'ni daha ileriye götüreceklerini, adına ve tarihine yakışır çalışmalarla yola devam edeceklerini belirtti.

Yönetim olarak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere her zaman destek vereceklerini söyleyen Rektör Çomaklı, konuşmasına şöyle devam etti : "Yaklaşık 300 bin öğrencisi olan Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biriyiz. Yapacağımız akademik çalışmalar çağdaş, yenilikçi, üreten ve sorgulayan bir biçimde olmalı. Çalışmalarımız bu şekilde olursa hem eğitim kalitemiz hem de öğrenci kalitemiz artacaktır. Çıktığımız bu yolda akademisyenlerimizden idari personelimize kadar herkese önemli görevler düşüyor. Bizler bu yolda üniversitemizin tüm imkânlarını seferber etmeye hazırız. Yeter ki üniversitemiz için yararlı ve güzel işler yapalım." dedi.

Rektör Çomaklı, Mühendislik, Fen Ve Eğitim Fakültelerini Ziyaret Etti

Rektör Çomaklı, Mühendislik, Fen Ve Eğitim Fakültelerini Ziyaret Etti

Rektör Çomaklı, Mühendislik, Fen Ve Eğitim Fakültelerini Ziyaret Etti

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