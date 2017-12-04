  • BIST 105.215
  • Altın 158,467
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 17 °C

Rektör Çomaklı, Müsiad’da Gerçekleştirilen Toplantıya Katıldı

» »
Rektör Çomaklı, Müsiad’da Gerçekleştirilen Toplantıya Katıldı
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda,...

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır'ın konuğu olarak katılan Rektör Çomaklı'nın yanı sıra, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Erzurum'un sorunlarının tartışıldığı toplantıda MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır, Atatürk Üniversitesinin çalışmalarından övgüyle bahsederek, kamu kurum kuruluşları, STK'lar ve yan kuruluşlarla yapılan toplantı ve ortak projeleri ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Üniversite-sanayi ve ticaret işbirliklerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilginin öncelikle değere ve yararlı hizmete dönüşmesini arzu ettiğini belirtti.

Bilgi sayesinde elde edilen ürünün ticarileşmesi konusunda yapılan çalışmalardan bahseden Rektör Çomaklı: "Erzurum'daki tüm iş sahası ve sektörlerle birebir çalışma yapacağız. Bunun için oluşturduğumuz birimlerle plan ve projeler hazırladık. Şehrimizin kalkınması, üniversite-toplum, üniversite-sanayi işbirlikleri gibi faaliyetlerle gerçekleşecektir. Tarihi İpekyolu Kavşağında bulunan Erzurum'u geçmişteki önemli konumuna getirmek asli görevimizdir. El ele vererek eğitim şehri olan memleketimizi, tarım, sanayi ve ticaret merkezi haline getirebiliriz. Girişimci bir üniversite olarak en önemli paydaşımız sizlersiniz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Abd, Güçlü Bir Devlet Değil Aciz Bir Devlettir”04 Aralık 2017 Pazartesi 18:33
  • Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Madenciler Günü Mesajı04 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
  • Ziraat Odası Başkanları ‘Tütün’ Konusunu Görüştü04 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Başkan Uysal Gazetecilerle Çalışma Yaptığı Alanları Gezdi04 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Davetliler Engellilerle Birlikte Oynadı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:48
  • Şanlıurfa’da Suriyelilere İl Dışına Çıkış Yasağı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Engelli Çocuklara Animasyon Etkinliği04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Sarıçalı’da Dere Temizlik Çalışmaları Başladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:28
  • Baro Başkanı Ay, “Kadınların Meclise Daha Yüksek Oranda Girebilmesinin Önü Açılmalıdır”04 Aralık 2017 Pazartesi 17:23
  • Engellilerin Gösterileri Büyük Beğeni Topladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti