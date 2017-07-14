Rektör Çomaklı’dan 15 Temmuz Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün birinci yıldönümünde birlik ve beraberliğe vurgu yapan Rektör Çomaklı şunları söyledi: "15 Temmuz'da Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından millî birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hâin kalkışma, Azîz milletimizin Çanakkale ruhu, Kurtuluş mücâdelesi ruhu, demokrasi, vatan ve bağımsızlık aşkıyla verdiği, devletine, demokrasisine, geleceğine, egemenliğine sahip çıktığı, canı pahasına ülkesi ve Cumhuriyetimizin kazanımları olan demokrasiden, millî irâdeden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiği ve tarihe altın harflerle nakşettiği destansı bir mücadele ile etkisiz hâle getirilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün birinci yıldönümü olan bugünü, milletçe birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sahip olduğu imkânı ve gücü millî ve manevî değerleri uğruna kullanacak, aklı ve irâdesi hür nesiller yetiştirmek, bugün daha çok önem kazanmıştır. Atatürk Üniversitesi olarak bize düşen, bu emânete sâhip çıkacak şuûrlu nesiller yetiştirmek ve bin yıldır vatan yaptığımız bu toprakların her anlamda hakkını verecek, mazlûmun yanında, zâlimin karşısında duracak gençlere öncülük etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün birinci yıldönümünde, demokrasimiz vatanımız, bağımsızlığımız, millî birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını fedâ eden tüm Azîz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gâzilerimize âcil şifâlar dileyerek şükrânlarımı sunuyorum."