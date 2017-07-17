Rektör Elmas, Deprem Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye'nin depremlere hazırlık konusunda referans niteliği taşıyan Deprem Danışma Kurulu Toplantısı'na...

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye'nin depremlere hazırlık konusunda referans niteliği taşıyan Deprem Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

2017-2019 yol haritasının ve faaliyet alanlarının belirlenmesi" konusunun masaya yatırıldığı toplantıda, DDK faaliyetleri ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem tehlike Haritası Revizyonu çalışmaları ile ilgili sunumlar yapıldı. Yeni deprem haritası ve yönetmeliğin de konuşulduğu toplantıda ayrıca Sakarya'nın depremselliği ve Sakarya'daki çok katlı yapılar konusu da ele alındı.