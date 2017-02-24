Rektör Gündoğan’ın Hocalı Katliamı Yıldönümü Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Hocalı Katliamı'nın 25. yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Hocalı Katliamı'nın 25. yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Gündoğan, mesajında, "26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleştirdikleri katliam, 25 yıl sonra yüreğimizi dağlamaya devam etmektedir. Aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimizin zalimce katledildiği bu elim hadisenin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen uluslararası kamuoyunun bu konudaki derin suskunluğu bizler için düşündürücüdür. Hocalı katliamının 25. yıldönümünde kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti halkının acılarını paylaşıyoruz. Bu insanlık dışı katliamda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" diye belirtti.