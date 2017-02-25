Rektör Gür Gaziantep Mhp’ni Ziyaret Etti

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR ile beraberindeki heyet MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR ile beraberindeki heyet MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ve Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Genel Sekreter yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Burhan Akyılmaz ile birlikte MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ı makamında ziyaret etti. Gür ve beraberindeki heyeti MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette, Prof. Dr. Gür, rektörlük görevine başlamasının ardından MHP İl yönetiminin yaptığı hayırlı olsun ziyareti için tekrar teşekkür ederek, iadeyi ziyarette bulunduklarını kaydetti. Rektör Gür, "Gaziantep Üniversitesi olarak kentimizle iç içe, iş dünyamızla kol kola, Gaziantep'e katma değer oluşturacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, sadece iyi doktor, iyi mühendis, iyi öğretmen yetiştirmek değil, milli ve manevi değerlerimize bağlı, ülkesini seven, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek" dedi. MHP İl Başkanı Muhittin TAŞDOĞAN ise Gaziantep Üniversitesinin Gaziantep'in Marka değeri olduğunu belirterek, "Gaziantep Üniversitelerin içerisinde huzur en yüksek olduğu üniversitedir. Bunun korunması ve muhafazası için Türk Milliyetçisi öğrenciler azami dikkati göstermektedir. Aynı dikkat ve özeni Üniversitelerimizi yöneten yöneticilerden de bekliyor, Üniversitelerde terör istemiyoruz. Terör sempatizanı Öğretim Görevlilerinin de bu karanlık ve bataklık düşünceden kurtulmalarını eğitime odaklanmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Ziyarette, Gaziantep başta olmak üzere bölgede yaşanan olaylara ilişkin görüş alış-verişinde bulunuldu. Gür Gaziantep MHP İl Başkanına ziyaretin sonunda günün anısına hediye takdim etti.