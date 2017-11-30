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Rektör Karabulut Almanya’da Tanıtım Fuarına Katıldı

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Rektör Karabulut Almanya’da Tanıtım Fuarına Katıldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Almanya'da geleneksel olarak düzenlenen 10. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarına katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Almanya'da geleneksel olarak düzenlenen 10. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarına katıldı.

Almanya'nın Köln Kentinde gerçekleşen fuarda Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi standını ziyaret eden misafirlerle yakıdan ilgilenerek gurbetçi gençlerle sohbet etti.

Rektör Karabulut, ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, SKS Daire Başkanı Davut Dağabakan" ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Okt. Nimetullah Aldemir'in katılımlarıyla temsil edilen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi fuarda yoğun ilgi görürken özellikle gurbetçi vatandaşlar üniversiteyi daha yakından tanıma imkânı buldu. Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, fuar alanındaki standı ziyaret ederek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile ilgili bilgi aldı.

Almanya'da geleneksel olarak düzenlenen 10. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarını değerlendiren Rektör Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin uluslararası anlamda tanınırlığı bakımından oldukça faydalı bir fuar geçirdiklerini vurgulayarak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde birçok Asya ve Afrika ülkesinden öğrenci bulunduğunu ve gelecekte Avrupa'dan gelecek öğrencileri de üniversitede görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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