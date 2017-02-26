Rektör Karacabey Yurt Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İlim Yayma Cemiyeti Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İlim Yayma Cemiyeti Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Karacabey, Akademik Başarı ve Kamu Tecrübelerin Paylaşımı konusunda öğrencileri bilgilendirdi ve öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Rektör Karacabey, öğrencilerin zamanlarını doğru ve olumlu yönde geliştirmeleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin zamanlarını daha çok kütüphane ve laboratuarlarda geçirmeleri gerektiğini söyleyen Rektör Karacabey, "Elbette sosyal aktivitelerde de bulunacaksınız ama vaktinizi boşa geçirmeyin. Artık sadece diploma almak yetmiyor. Kendinizi geleceğe çok iyi hazırlamanız gerekiyor. Bu konuda bizler, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Tüm sorunlarınızla yakından ilgileneceğiz. Bizlere her zaman sorunlarınızı iletebilirsiniz" dedi.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Karacabey, "Ali Fuad Başgil, Nurettin Topçu ve Cemil Meriç gibi üstatların kitaplarını okuyun. Kendi milletine faydası olan, tüm insanlığa bilgileriyle ışık tutan bilim adamlarını takip etmeniz sizlerin gelişimi için önemlidir" şeklinde konuştu.

Karacabey son olarak ise zaman zaman bir araya gelerek bu tür sohbetlerin yapılmasının faydalı ve verimli olacağını ifade etti.