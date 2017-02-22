Rektör Karacoşkun, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının başlamasıyla ders başı...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının başlamasıyla ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenci yemekhanesinde öğlen yemeği eşliğinde gerçekleşen buluşmada Rektör Karacoşkun, öğrencilerin sorunlarını, üniversite yönetiminden beklentilerini ve üniversite ile ilgili önerilerini dinledi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, akademik birim yöneticileri ve rektör danışmanları da katıldı.