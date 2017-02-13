Rektör Kızılay’dan Mgc’ye Ziyaret

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC)'ni ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC)'ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Haydar Karaduman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Malatya basınıyla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını kaydeden Rektör Kızılay ise, MGC'nin önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti. İnönü Üniversitesine hak ettiği yere getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Rektör Kızılay, üniversitenin çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Malatya'ya yapılacak olan Onkoloji Hastanesinin İnönü Üniversitesi ve Malatya için çok önemli olduğunu ifade eden Kızılay, hastanenin Malatya'nın sağlık turizmine de katkı sağlayacağını aktardı.