Rektör Polat: “Öğrenci Sayımız Düşmeyecek”

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanal 78 ekranlarında Gün Ortası programında Hakan Tuçer'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Polat, Karabük Üniversitesinin öğrenci sayısının 30 bin seviyesine çekileceğine yönelik iddialara: "Benim ne böyle bir planım var, ne de böyle bir açıklamam var" dedi.

"Kontenjanımız hiç düşmedi"

Konuyla ilgili şehirde böyle bir şayianın olduğunu ifade eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat: "Bunu hangi verilere göre yapıyorlar merak ediyorum, zira bunun hiçbir bilimsel ve istatiksel dayanağı yok, bu haberlerin dayanağının bir kaç muhtarın ifadeleri olduğu söyleniyor. Ben bir mahallenin nüfusuna karışıyor muyum? Bizim YÖK'e bildirdiğimiz kadrolara göre dört sene sonra üniversitenin öğrenci sayısı şu kadar olacak diyorlar. Sizin bildiğiniz sadece YÖK'ten istenilen kadro, ve YÖK'ten istenilen kadro şu ana kadar maksimum seviyesinde, bundan önceki senelerde bu kadar yüksek kadro istenmemişti ki. Şimdi bana diyebilirler ki, YÖK'ten her yıl 8-9 bin öğrenci istiyorsunuz ve dört sene sonra öğrenci sayısı 36 bin olacak. Tamam da bize yalnızca ÖSYM'den öğrenci gelmiyor ki, bizim üç binde yabancı öğrenci kontenjanımız var, yatay geçişler var, dikey geçişler var, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var, yani dokuz bin YÖK kontenjanının haricinde yaklaşık altı binde yan öğrenci kontenjanlarımız var, biz geldiğimizden bu yana kontenjanımız hiç düşmedi" dedi.

"Göreve geldiğimde 39 bin öğrenci vardı, bugün ise 53 bin"

Bazı bölümlerde öğrenci sayısını düşürdüklerini de ifade eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat: "Evet, bazı bölümlerin öğrenci sayısını düşürüyoruz, mesela Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenci sayısını 93'den 60'a indirdik. Ben bunu hiçbir yerde inkar etmiyorum, çünkü tekrara kalanlarla birlikte yaklaşık 120 kişilik bir sınıfa Makine Mühendisliği dersi anlatmanız imkansız, bilimsel bir veriden ve kaliteli bir eğitimden söz etmeniz imkansız. Peki biz ne yaptık? Yeni bölümler açarak öğrenci sayısını dengeledik. Ne yazık ki takdir göreceğimiz yerde, nereden duydukları belli olmayan saçma sapan rakamlarla gündemi meşgul ediyorlar ve kendilerine gündem oluşturuyorlar. Benim göreve geldiğimde öğrenci sayısı 39 bindi, ben göreve geldikten sonra ki ilk yılda bu sayı 42 bine yükselirken bugün geldiğimiz noktada ise 53 bin öğrenciye sahibiz. Öğrenci sayısını 35 bine düşürecek denilen bir rektörle bu rakamlar uyuşuyor mu bir düşünün bakalım" diye konuştu.

"Yeni bölümler açmaya devam edeceğiz"

Öğrenci sayısını artırmak için yeni bölümler açmaya devam ettiklerini de kaydeden Refik Polat, şunları söyledi: "Mesela İletişim Fakültesi açıyoruz, bu yıl alamayız ama gelecek yıl öğrenci alacağız. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna gelecek yıl öğrenci alacağız. Yenice'ye yeni bölümler açacağız. Eflani'ye Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e başvurduk. Birçok yeni fakülte ve bölümler gündemimizde. Biz kuru kalabalık yerine kaliteli eğitim istiyoruz. Bazı bölümlerin öğrenci sayısını düşüreceğiz, ama farklı yeni bölümlerle öğrenci sayısını 45-50 bin bandında bırakacağız, ben bunun taahhüdünü veriyorum, benim dönemimde kalacak ve daha aşağıya düşmeyecek. Birde öğrenci sayısını artırmak ve belirli bir sayıda tutmanız için personel sayınızın da yeterli olması lazım. Benim iki yıldır memur ve hizmetli sayım aynı ve Ankara'dan personel sayısının artmasına yönelik hiçbir desteğim yok. Öğrenci sayısı 39 binden 53 bine çıkmış ama benim hizmetli sayım halen 160. Ben isterim ki öğrenci sayısının artmasını isteyenler önce bunları yazsın."

"Üniversiteyi babamızın şirketi gibi yönetmemiz gerekir"

Üniversite kampüs alanı içersinde yer alan stadyumdaki heyelan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat: " Bir yıl önce kaymayı tespit ettik, ancak boyutunu gözlemlemek için beklemeniz lazım. Bir yıl önce bir firmayı çağırdık ve bize raporlar hazırladı. O raporda kaymayı önlemek için baret kazık yapılabileceği bize sunuldu. Baret kazık bizim üniversitemizin bir yıllık bütçesinden daha fazla tutan bir iş. Bizde bunun üzerine başka bir firmaya yeni bir rapor hazırlattık. Devletin parası ve rastgele harcayamayız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde "Ben Türkiye'yi holding yönetir gibi yöneteceğim" demişti, bizde üniversiteyi babamızın şirketi gibi yönetmemiz gerekir, devletin malıdır ve zarar ettiremeyiz. Yeni raporda problemin fore kazıkla çözülebileceği belirtildi. Ancak biz yinede temkinli davrandık ve bir üniversitemizden daha rapor istedik. Kendileri bize hangi projenin daha uygun olduğunu bildirecek ve ihale aşamasına geleceğiz. Mayıs ve Haziran gibi çalışmalar başlayacak. Stat neye mal oldu, kazıklama neye mal olacak tartışması talihsiz bir tartışma olur. O tesis Karabük'ün gözbebeği bir tesis, bizden önceki rektörümüze bu stadı şehrimize kazandırdığı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu iş için harcayacak param yok"

Havaalanı ile ilgili son durum hakkında da bilgiler veren Rektör Polat, "Şehrimizin bazı ileri gelenleri yanıma geldi, ardından konuyla ilgili Safranbolu'da da bir toplantı yaptık. Benim kendilerine söylediğim şey şu; ben Kalkınma Bakanlığından izin almadan hiçbir yere bir çivi çakamam, bunu herkes bilmesi lazım, benim bu iş için önce bakanlıktan izin almam lazım ve bize böyle bir izinde verilmedi. Diyebilirsiniz ki, siz başvuruda bulundunuz mu hocam? Hayır başvurmadık, çünkü benim bu iş için harcayacak param yok. Ben ayrıca işadamlarımıza şunu söyledim; siz üniversite ile binasını falanca, asfaltını filanca yapacak diye bir protokol yaparsanız ben Kalkınma Bakanlığından üniversiteye eğitim pisti yapılacak diye başvuruda bulunur ve izin alırım, ama bu protokolü önlerine koymak şartı ile. Çünkü bakanlıkta yaptığım görüşmelerde buna asla izin veremeyeceklerini bizzat müsteşar ve müsteşar yardımcıları söyledi" dedi.

Gündemdeki projenin yalnızca bin 250 metre uzunluğunda, 10-15 kişilik uçakların inebileceği bir pist içeren bir proje olduğunu da ifade eden Polat: "Karabük daha iyilerine layık. Bizim en az 2 kilometre uzunlukta bir piste sahip olan yeni bir yer bulmamız lazım. Ben eğitim pisti olarak gündemdeki yere pisti yaparım, ama oraya 50-60 kişilik uçaklar inmez, ben bunun görüşmelerini konunun uzmanları ile yaptım. Bu konuda konuşanlar interneti açsınlar ve Türkiye'nin en kısa pisti kaç metre baksınlar" diye konuştu.