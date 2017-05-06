Rektör Polat’ın Başkanlığını Yaptığı Kbü Heyeti Çad’da

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın başkanlığını yaptığı heyet, Çad'a gerçekleştirdikleri iş birliklerine ve ikili görüşmelere...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın başkanlığını yaptığı heyet, Çad'a gerçekleştirdikleri iş birliklerine ve ikili görüşmelere imza attı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, 4 günlük ziyarette Çad'ın önemli üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı iş birliğine imza atıldığı ifade edildi.

Ziyarette yapılan ikili görüşmelerde ayrıca, lisans ve lisansüstü düzeyde Çad'ın lise öğretimi değerlendirme sistemi Baccalaureate sonucunda ilk 500'e giren 300 kadar öğrencinin Karabük Üniversitesinin yapacağı değerlendirme sonucunda KBÜ TÖMER'de Türkçe eğitimi alarak yükseköğretime başlayabilmesi için karşılıklı görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

"Heyetten yoğun ziyaret trafiği"

Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın başkanlığını yaptığı heyet Çad temasları kapsamında dört gün boyunca yoğun bir ziyaret programı uyguladı. Heyet ilk olarak TİKA'nın Encemine'de bulunan Program Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret etti. Burada Koordinatör Sami Dur ile bir araya gelen heyet daha sonra Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği'ne geçerek Büyükelçi Serdar Cengiz'i makamında ziyaret etti. Heyetin aynı gün bir sonraki ziyaretleri sırasıyla; İslam Konseyi Başkanı H. Huseyin Abakar, Yüksek Eğitim Bakanı Pr. Mackay Hassan Taisso, Encemine Üniversitesi Rektörü Pr. Mahamat Barka ve son olarak Şehircilik Kalkınma ve Arazi Yönetimi Bakanı Hamid Mahamat Dahalob'a oldu.

Heyet ziyaretin ikinci gününde ise Encemine Üniversitesi rektörlüğüne çalışma ziyaretinde bulundu, ardından Mühendislik ve Teknik Bilimler Fakültesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ikili görüşmeler yapılarak karşılıklı tanıtım sunumları gerçekleştirildi. Encemine Üniversitesi'ndeki temaslar ziyaretin üçüncü gününde de devam etti. Söz konusu görüşmede iş birliği süreçleri tartışıldı.

Çad ziyaretinin son gününde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve heyeti Kral Faysal Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada Rektör Yardımcısı Mahamat Saleh Ayoub ile bir araya geldi. Bu ziyaretin sonrasında heyet su kuyusu açılışına katılmak üzere köy ziyareti gerçekleştirdi. Çad ziyareti TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin verdiği akşam yemeği ile sona erdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Başkanlığı'nda gerçekleşen Çad ziyaretinde heyette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Demir, Karabük Müftüsü Halil Bektaş, Türkiye'nin Eski Çad - Encemine Büyükelçisi ve şu an Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas yer aldı.