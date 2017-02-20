Rektör Remzi Gören: Kütahya’nın Gelişmesini Katkı Sağlıyoruz

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i makamında ziyaret etti.

KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyarette, babasının vefatından dolayı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e başsağlığı dilekleri sunuldu.

Rektör Gören, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, KUTSO heyetine teşekkür etti. Ziyarette ayrıca, DPÜ'nün akademik kadrosu ve öğrenciler açısından cazip konuma getirilmesine yönelik yapılan faaliyetler ve planlamalar hakkında bilgi paylaştı.

DPÜ Rektörü Remzi Gören de, üniversitenin, Kütahya'nın geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin çalışmalarda, kurum ve kuruluşların iletişim ve işbirliğinin önemli olduğuna işaret etti. (EFE)