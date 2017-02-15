Rektör Sabuncuoğlu Üniversite Adayı Öğrencilerle Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Mart ayında gerçekleşecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi aday...

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Mart ayında gerçekleşecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi aday öğrencilere meslek seçimi, kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulundu.

Doğa Koleji'nin daveti üzerine, lise öğrencilerine seminer veren Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu yaklaşan sınav öncesi, son sınıf öğrencilerine ve aday öğrencilere, kariyer planlamasından geleceğin mesleklerine, iş yaşamından yükseköğretimdeki değişikliklere kadar öğrencilerin merak ettikleri bir çok soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, kolejin konferans salonunda verdiği seminerde, özellikle öğrencilerin ve ailelerin puan yanmasın kaygısıyla yanlış tercihler yaptığını sonrasında ise mutsuz olduklarını vurguladı.

Sabuncuoğlu, "Kariyerinizin ilerleyen zamanlarında aileniz, rehber öğretmenleriniz, belki de arkadaşlarınız yanınızda olmayacak. Tercihlerinizi siz araştırarak yapmalısınız ve tutkulu olduğunuz, sevdiğiniz mesleği ve bölümü tercih etmelisiniz." dedi.