Rektör Şahin, Üniversite Akademik Kurullarında Açıklamalarda Bulundu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bazı fakültelerin akademik kurullarına katıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bazı fakültelerin akademik kurullarına katıldı. Rektör Şahin, katıldığı akademik kurullarda Türkiye'deki ve Dünya'daki yüksek öğretim faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu, Selçuk Üniversitesinin gerek ulusal gerekse uluslar arası yüksek öğretim alanındaki durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. Şahin, açıklamalarında ülkenin gelişmesi ve kalkınması için üniversitelere büyük görevler düştüğünü ifade ederek bu konuda Selçuk Üniversitesi olarak "Devletin stratejik üniversitesi" olmaya talip olduklarını söyledi. Türkiye'nin 2016 yılında hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirten Prof. Dr. Şahin, ABD'de yürütülen Reza Zarrab davasını bir komedi olarak değerlendirdi. Rektör Şahin şunları söyledi: "İşin özü çalışmak, üretmek, devlete ve millete hizmet etmektir. Mükellefiyetlerimiz bunlardır. İçinden geçtiğimiz dönem hakikaten zorlu ve kritik bir dönemdir. Sınır komşumuz olan devletlerin başına gelenler, getirilenler ortada. Bunlar doğal olarak kendi başlarına gelmiş olan durumlar değil. Planlı, hedefli olarak bu ülkelerin başına getirilmiş olan birer durumdur. Arap Baharı deyip de başlayan o rüzgarın yakın çevremizdeki tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkeleri de ne hale düşürdüğü ortadadır. Aslında nihai hedef biziz. Bu bir komplo teorisi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçler için manipüle edilebilecek bir ülke değildir. Öyle olmaktan da çıkmıştır. Bundan da rahatsızlık duymaktadırlar. Onlar için büyük bir lokmadır ve boğazlarına durmaktadır. Bu nedenle ufalanması, parçalanması lazım. Bunun yöntemlerini geçmişte hep denediler ancak; başaramadılar ve başaramayacaklar. Gerçek devletleri gerçek milletler kurar. Sermayenin kurduğu devletlere ise ancak şirket devletleri denir. Şirketlerin ömrü ise çok uzun olmaz" dedi.