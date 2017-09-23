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Rektör Şeker’den Açıköğretim’e Övgü Dolu Sözler

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Rektör Şeker’den Açıköğretim’e Övgü Dolu Sözler
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesinde yer alan 17 lisans ve 34 önlisans programları ile eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstleniyor. Yeni ihtiyaçların karşılanması konusunda esnek bir yapıya sahip olan sistem; teknik alt yapısı, kalite düzeyi yüksek ve verimli çalışabilen üretken insan kaynağı ile öğrencilerin kendini sürekli yenilemesine de imkan sağlıyor. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan ve aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi lisans mezunu olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Açıköğretim Sisteminde okumasının her zaman faydasını gördüğünü dile getirdi. Bakış açıları için farklı alanlara da yönelmek gerektiğinin altını çizen Rektör Şeker, "Bilindiği gibi ülkemizde, eğitim yaşamının erken yıllarında sosyal bilimler, fen bilimler ve matematik alanlarından birine yönelmeniz gerekiyor. Yeteneğinize veya başarı düzeyinize göre yönelmeye başladığınız bu alanlar, aslında hayata bakış açınızda da değişiklikler oluşturuyor. Olayları yorumlayışınız veya kararlarınız ister istemez bu bakıştan etkilenmeye başlıyor. Konulara farklı yaklaşım için ise diğer alanlara da yönelmek gerektiği kanaati oluşmaya başlayınca Açıköğretim okumaya karar verdim. Ben Kamu Yönetimi Bölümünde okudum. Böylelikle yönetimin bilimsel boyutuna ilişkin eğitim alma imkanını yakaladım. Yöneticilik yaptığım zamanlarda yararını da gördüm. Açıköğretimdeki eğitimim sırasında da biz fen bilimi alanında çalışanların konuya yaklaşımı ile sosyal bilimlerin anlayışını hem kıyaslama hem de sentezleme imkanına sahip oldum. Bir diğer deyişle tek boyutlu değerlendirme yerine olay ve konulara çok yönlü ele alma amacı benim Açıköğretim Sistemine kayıt olmamda etkili oldu" dedi.

"Ders içeriklerinin oluşturulmasında Anadolu Üniversitesinin oldukça itinalı bir yaklaşım sergiliyor"

Sahada çalıştıkları için eğitim imkanı bulamayanlar için Açıköğretim Sisteminin önemli katkılarda bulunduğunu belirten Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, şunları dile getirdi:"

"Özellikle sağlık yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği gibi alanlara çok sayıda arkadaşım kayıt yaptırdılar. Sağlık programlarınız teknoloji ve aşırı örgütlenmeye gereksinim duyan sağlık hizmetleri sunumu alanına katkı veriyor. Hem işgücü tedariği hem de alanda hizmet sunanların niteliğinin artırılması yönündeki çabalarınızı yakından izliyorum. Özellikle eğitim imkanı bulamayan ancak sahada sağlık uygulamalarında görev yapan sağlık işgücünün daha etkili hizmet sunması açısından yararlı buluyorum. Tabi meslek kazandırma konusundaki işlevlerinin de altını çizmek lazım. Özellikle sağlık gibi sürekli işgücü talebinin olduğu bir alanda gençlere meslek imkanının sunulmuş olması, sağlık hizmetlerinin gelişmesi için son derece önemli. Açıköğretim Sisteminde kullanılan ders materyallerinin neredeyse tümünün teknoloji merkezli olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece basılı materyaller ile eğitim sunmak yerine etkileşimli platformlara yönelmek gerektiğine inanıyorum. Özellikle sağlık eğitiminde simülasyon tekniğinin uzaktan eğitim için daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Mesleğe dönük eğitim veren programlarda uygulamalı eğitim verilebilirse sağlık alanına daha fazla katkı sağlanabilir. Örneğin bu programlarda en az üç ay bir sağlık kurumunda staj yapma gibi bir uygulamaya gitmek yararlı olabilir. Burada ders içeriklerinin oluşturulmasında Anadolu Üniversitesinin oldukça itinalı bir yaklaşım sergilediğini söylemeliyim. Alanında uzman kişilere hazırlattırılan içeriklerin belirli bir sistem dahilinde düzenleniyor oluşu ise bu kaynakların pek çok eğitim kurumu ve eğitimci için ders materyali olarak kullanılması anlamına da gelmektedir. Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olmayanlara kitap satışı uygulamanızı yerinde buluyorum."

"Fırsatı olanlara Açıköğretim Sistemini tavsiye ederim"

Vakit bulduğunda başka bir program daha okumak istediğini sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Ben doktoramı bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüğüme ilk olarak uluslararası ilişkiler okumak istemiştim. Ancak o dönemde Açıköğretim Sisteminde bu bölüm olmadığından Kamu Yönetimini tercih ettim. Elbette imkanlı olsa öncelikle Uluslararası İlişkiler okumayı isterim. Diğer taraftan sizin de bildiğiniz gibi yöneticiler için zaman oldukça hızlı akıyor. Vakit bulabilirsem Medya Ve İletişim alanını da düşünüyorum. Günümüzde öğrencilerin kendilerini farklı boyutlarda da yetiştirmesi gelecek hedefleri açısından fark oluşturacaktır. Ben hem kendi öğrencilerimize hem de bu fırsattan yararlanma hakkı bulunanlara Açıköğretim Sistemi ile "ikinci üniversite" olanağını tavsiye ederim.

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