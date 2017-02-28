Rektör Solak Fetö Soruşturması İle İlgili İfade Verdiği Haberlerini Yalanladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar Cumhuriyet...

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği yönündeki bilgiler yalanladı.

Rektör Solak, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray'ı ziyaret ederek üniversitede yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 7 saat sürdüğü öğrenilen ziyarette Rektör Solak, savcı Eray'a üniversitede gerçekleştirilen FETÖ soruşturması hakkında bilgiler verdi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Rektör Solak ise ifade verdiği yönündeki bilgileri yalanlayarak, "Böyle bir şey yok. Şu an da makamımda çalışıyorum. Yönetim Kurulu toplantısı yapıyorum" dedi. Rektör Solak, "ziyaret ettiğiniz doğru mu?" sorusunu ise yanıtsız bırakarak Yönetim Kurulu toplantısı yaptığını kaydederek açıklama yapmadı.