Rektör Ünal, Sanatta Engel Tanımayanlara Sertifika Verdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü "Akdeniz Engelsiz Sanat Üniversitesi"...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü "Akdeniz Engelsiz Sanat Üniversitesi" sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki sanat etkinliğine katılan engelli öğrencilere sertifika verdi.

AÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nihal Kubilay Pınar, uzman Rabia Vezne, Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Mesleki Eğitim Merkezi temsilcileri ve öğrencileri katıldı.

Üniversite olarak engelli bireyler konusunda oldukça hassas olduklarını ve bu konuda çalışmaları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Akdeniz Engelsiz Sanat Üniversitesi projesi kapsamında, engelli gençlerimiz üniversite öğrencilerimiz ile bir araya gelerek, birlikte sanat etkinliği yapma fırsatı elde etti. Bu tür projeler engelli gençlerimizin sosyalleşmesi ve gelişimi için oldukça önemli. Yaptığımız projelerle sadece üniversitemizde eğitim gören engelli öğrencilerimiz ile değil Antalya genelindeki bütün engelli bireylerimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu da bu amacımıza yönelik projelerimizden biri" dedi.

Öğrencilerin olumlu geri dönüşlerinden, doğru işler yaptıklarını gördüğünü, bundan son derece mutluluk duyduğuna değinen Rektör Ünal, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projelere devam edeceklerini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Nihal Kubilay Pınar ise, "Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile bir dizi sanat etkinliği gerçekleştirdik. 3 gün boyunca yaptığımız etkinlikler çerçevesinde Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen 10 öğrenci ile atölyede seramik ve guaj boya çalışmaları yaptık. Ayrıca öğrencilerle kampüste geziler yaparak gençlerimizi üniversitemizde ağırladık. Proje ile sanatın engel tanımadığını ve her yerde uygulanabilir olduğunu göstermek istedik" diye konuştu.

Ünal daha sonra sanat etkinliklerine katılan öğrencilere sertifikalarını verdi.